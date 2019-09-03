Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde değişiklik bekleniyor

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Eksik kalan ve düzenlenmesine ihtiyacı duyulan hususlarda değişiklik bekliyoruz" dedi.

5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve on binlerce emlak işletmesini ve emlak danışmanını ilgilendiren Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte sektörün ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda değişiklik bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik, sektörümüzdeki ilk kapsamlı yasal düzenleme olarak 15 ay kadar önce yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile taşınmaz ticaretine konu hizmetler, uyulması gereken ilke ve kurallar, yetki belgesi verilirken aranacak olan şartlar, kullanılacak olan sözleşmeler, mesleki yeterlilik belgeleri, hizmet bedeli, denetim ve ceza hükümleri gibi birçok başlıkta tarifler ve düzenlemeler yapıldı. Eksik kalan ve düzenlenmesine ihtiyacı duyulan hususlarda değişiklik bekliyoruz" dedi.

Ticaret İl Müdürlükleri İle Görüşler Alındı

Özelmacıklı "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz şimdiye kadarki süreçte tüm sektör temsilcilerini dinlemiş ve birçok görüşleri zaten almıştı. Hatta Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım TÜGEM (Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği) olarak altı ayrı raporu bakanlığımıza bizzat sunma fırsatı bulmuştuk. Son olarak geçen hafta Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile sektör temsilcilerinden, bakanlık çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla, yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve değişiklik ihtiyaçları tekrar talep edildi. Artık yeni düzenlemeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Değişiklik Beklenen Maddeler

Yönetmelikte değişiklik beklenen maddelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı "Özellikle 5 Haziran 2018'den önce MEB onaylı özel öğretim kurumlarından alınan belgelerin muafiyet kapsamına alınması, yetkilendirme ve taşınmaz gösterme sözleşmelerinde ihtiyaç duyulan düzenlemeler, hizmet bedeli hakkının tescil şartına bağlı olmaması, yetki iptallerinin sadece emlak işletmeleri için değil, buna sebep olan danışmanlar için de geçerli olması, cezaların caydırıcı olması, denetim ve takiplerin genişletilmesi, özel yetkili işletmeler için düzenlemeler, TKGM ve belediye entegrasyonları olarak özetlenebilir" ifadelerini kullandı.