Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde

Taşıt kredi faiz oranları, ilk yarının sonunda aylık ortalama yüzde 2,5 civarında bulunuyordu. Yılın ikinci yarısında enflasyonun tek haneye inmesi, TL varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareketin başlamasını sağladı. Taşıt kredi faizleri, Kasım'ın ilk haftasında yüzde 1,27 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

KAMPANYA İLE FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ HIZLANDI

Taşıt kredi faizleri, Ağustos'ta aylık yüzde 2'nin altına gerilerken, kamu bankalarının hazırladığı 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' ve sonrasında özel bankaların da buna destek vermesiyle kredi faizlerindeki düşüş hızlandı.

YIL SONU HEDEFİ 400 BİN ADET

Toplam otomobil ve hafif ticari araç satışının yıl sonuna kadar 400 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor. İlk 10 ayda bu rakam 330 bin 384 adet oldu.