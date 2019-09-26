Taşıt kredisi ile alınabilecek araçlar Taşıt kredisi araç şartları 2019 güncel FIAT, Renault, Hyundai, Honda fiyatları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları açıklamayla yerli üretimi desteklemek için Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Bu gelişme ile 3 kamu bankası faiz oranlarını yüzde 0.49 ileyüzde 0.69 arasına çekti. Taşıt kredileri daha önce yüzde 1.46 bandındaydı.

HANGİ MARKALARLA TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMASI YAPILDI?

3 kamu bankasının anlaşma yaptığı markalar;

Binek araçlarda:FIAT, Honda, Renault Mais, Hyundai

Ticari araçlar:FIAT, Karsan, Isuzu, Temsa

TAŞIT KREDİSİ ARAÇ ŞARTLARI

Söz konusu kampanyada 50 ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Kampanya, ticari araçlarda 72 ila 120 bin arasındaki araçlara kredilere 30 ila 60 arasında vade ile yüzde 0.49 ila 0.69 faiz uygulanacak.

RENAULT MAİS'TAN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş,"Kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek" dedi

2019 GÜNCEL FIAT, RENAULT, HYUNDAI, HONDA FİYATLARI

RENAULT

HYUNDAI

HONDA

FIAT