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Taşkent 6. Feslikan Yayla Şenliği

Taşkent'te 6. Feslikan Yayla Şenliği düzenlendi.

17.08.2019 08:37 Taşkent 6. Feslikan Yayla Şenliği
Taşkent'te 6. Feslikan Yayla Şenliği düzenlendi.

Şenliğin açılışında konuşan Avşar Mahallesi Muhtarı İlyas Bingül, şenliğin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğin vatandaşlardan toplanan yardımlarla yapıldığını belirten Bingül, "Kısıtlı imkanlara rağmen güzel bir etkinlik yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel eser siz değerli hemşehrilerime ait. Bizlere yardımlarını esirgemeyen Alanya Belediyesi'ne, Avşar Yardımlaşma Derneğimizin temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Şenlik, konser ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Taşkent, Güncel

Kaynak: AA

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