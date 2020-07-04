Taşkent'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Konya'nın Taşkent ilçesinde, hava ve karadan müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı.
04.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:33
Messini mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 5 arazöz, 2 tanker ile Karayollarına ait iş makineleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA