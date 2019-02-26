Taşkesenligil'den Milli Sporculara Moral Ziyareti

Erzurum
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, INAS Alp Disiplini yarışlarında Türkiye
'yi temsil edecek Milli Sporcuları Palandöken
'de ziyaret etti.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun İl Müdürü Taşkesenligil, Türkiye'yi kayak ve jimnastikte temsil edecek olan Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşleri, kamp yaptıkları Palandöken'de ziyaret etti.
Taşkesenligil, burada yaptığı konuşmada sporculara güvendiklerini belirterek, "Şampiyona öncesi kendilerine hem moral verdik, hem de başarı dileklerimizi ilettik. İnşallah iki özel sporcumuz da Türkiye'ye ve ilimize madalya ile dönecekler" dedi.
2019 INAS Kayak Alp Disiplini Dünya Şampiyonası
05-11 Mart 2019 tarihleri arasında Fransa
'nın Lans-en-Vercors ve Autrans- Meaudre-en- Vercors kenti kayak merkezlerinde yapılacak.
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Kaynak: AA