Haberler» Güncel» Haber

Taşkesenlioğlu Ban, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili, MKYK üyesi, TBMM AB Uyum Komisyonu Sözcüsü, Tanzanya Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

24.08.2019 18:05 Taşkesenlioğlu Ban, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
AK Parti Erzurum Milletvekili, MKYK üyesi, TBMM AB Uyum Komisyonu Sözcüsü, Tanzanya Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre görüşen Taşkesenlioğlu Ban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum'da STK ve basın kuruluşlarına yönelik ziyaretlerde bulunan Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban, merkez ve ilçelere yönelik ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor. - ERZURUM

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30   Kütahya'da orman yangını (3)
19:29   İZMİR Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı
19:29   MARMARA DENİZİ'NİN SUALTI YAŞAMINI ANLATAN "DERİN AKINTI" SERGİSİ, HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NDA...
19:29   BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI
19:29   ERDOĞAN ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NDA İNCELEMELEDE BULUNDU
19:28   Yüksekova emniyet müdür yardımcısı, bıçakla yaralandı
19:28   Genç kız, ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakla yaraladı