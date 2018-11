Taşkın: "İlk Yarıyı Lider Bitirmek İstiyoruz"

27 Kasım 2018 Salı 14:56



YILPORT Samsunspor Teknik Direktör Taner Taşkın, Utaş Uşakspor maçını kazanmak istediklerini ve ilk yarı sonunda ligi lider bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.Evinde ağırladığı ve 2-0 kazanılan Hacettepe maçını değerlendiren teknik direktör Taner Taşkın, "Öncelikle aldığımız galibiyetten dolayı bütün oyuncularımızı ve camiamızı kutluyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hacettepe takımı kompakt oyunu seven bir takım. Genelde 4-4-2 ve 4-2-3-1 oyun planını sahaya yansıtırken, karşımıza 5-4-1 gibi savunma oyunu ile çıkınca oyuncularımız bocaladı. Zor bir maç oldu. Seyircimizin desteği bu maçta çok iyiydi. Oyuncularımız galibiyete çok inanmışlardı. Bireysel çabalarımızla kilidi açtık ve maçtan galip ayrıldık. Hacettepe maçının yüzde 80'ini rakip sahada oynadık. Bir hafta önce Sarıyer maçında oyunu domine eden her yerde Yılport Samsunspor'un olduğu bir takım vardı" dedi."BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM"Rakiplerinin kendilerine çok motive bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Taner Taşkın, "Rakiplerimiz bizim maçlara çok motive oluyorlar. Onların motive olması çok kolay, bizim de motive olmamız ayrı bir çaba istiyor. Bana göre oyun olarak istikrarlı gidiyoruz. Ligde 2 tane mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verebilmek önemlidir. Biz her maçımızı yenmek için çıkıyoruz. Bizim oynadığımız oyun ile gösterdiğimiz mücadele sahaya yansıyan skorla aynı orantıda değil. Normalde bu oyunların karşılığı daha farklı skorlarla olması gerekiyor. Zor olan pozisyona girmektir, pozisyon üretebilmektir. Biz bunlar için çok çalışıyoruz. Gol vuruşlarını da çok çalışıyoruz ama orada bütün meziyet oyuncularımıza kalıyor. Geçen hafta size 'bazı oyuncular var bize ikinci devre transfer olarak geri dönecek' demiştim. Bunlardan bir tanesi Erhan Şentürk'tü, diğeri de Muhammet Beşir'di. Muhammet Beşir'i kazanabilmek adına ısrarla sahaya sürdük. O da elinden geleni yaptı. Muhammet Beşir 2 haftadır gol atıyor ama attığı goller ofsayt gerekçesiyle sayılmıyor. Attığı goller de nizami goller. Erhan Şentürk'ün gol atmasına sevindik. Üzerindeki o kötü şansızlığı attığını düşünüyorum. Yılport Samsunspor bu ilk devre ayrı bir geçiş yaşıyor. İkinci yarı ayrı bir geçiş yaşayacak. Allah nasip ederse bir üst lige çıkarsak bu oyuncularla birlikte daha iyi oynayan, daha iyi kompakt oynayan, daha verimli bir oyuncu grubu göreceksiniz. Oynadıkça daha iyi olan bir grup var burada. Örneğin Başakşehir, hocası ve takımı hep aynı oyunculardan kuruldu. İskelet kadrosu belli sadece 2-3 tane doğru oyuncuları transfer ediyorlar. Her gelen oyuncu oraya çok iyi uyum sağlıyor. Bizim de Yılport Samsunspor olarak zamana ve sabra ihtiyacımız var. Ben takımıma çok inanıyorum" diye konuştu."BİZ BURADA DOĞRU ADIMLAR ATIYORUZ"Yılport Samsunpor'u İsmail Uyanık'tan önce, İsmail Uyanık'tan sonra olarak değerlendirmesi gerektiğini belirten Taner Taşkın, "İnsanlar takımı İsmail Uyanık'tan öncesi ve sonrası diye değerlendirsin. İsmail Uyanık'a güvensinler. Ne yaptığını çok iyi bilen bir başkan. Ne yaptığını çok iyi bilen bir lider. Bizi de doğru yönlendiriyor, bizde kendisini spor anlamında doğru yönlendiriyoruz. Bu liglere çok iyi hakimiz. Hayatta söz vermek kadar kötü bir şey yok ama güven vermek çok önemlidir. Bende o güveni verdiğime inanıyorum. Taraftarımız bize güvensin. İnşallah biz ekibimiz ile birlikte bu liglerde bu sıfır takımla neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Ben sadece zaman ve sabır istiyorum. Üst taraflarda çok enteresan şeyler oluyor. Hem spor anlamında hem de ekonomik anlamda geriye giden takımlar oluyor. Biz burada çok doğru adımlar atıyoruz. Hem kadro açısından hem de oyun kurgusu adına iyi işler yapıyoruz" şeklinde konuştu."HEDİFİMİZ İLK YARIYI LİDER BİTİRMEK"Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Utaş Uşakspor maçını da değerlendiren Taşkın, "Üçüncü ligde şampiyon olan takımlar ve bu sene ikinci lige çıkmışlar. Şu anda ligin en az gol yiyen takımı. Tamamen takım savunmasına önem veren bir takım. Bizim adımıza zor bir maç olacak. Hacettepe maçının bir benzerini yaşayabiliriz. Deplasmanlar her zaman zordur. Maça iyi hazırlanacağız. Doğru bir oyun planlaması ile bu maçı da geçmek istiyoruz. Utaş Uşakspor'dan alabileceğimiz galibiyet bizi önemli yerlere getirebilir. Şuanda tek hedefimiz Uşakspor. Hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek. Onun için de her rakibimizi yenmek istiyoruz. Herkesi de yenebilecek gücümüz var" ifadelerini kullandı."TAKIMIMIZ BU HAFTA MUHTEŞEMDİ"Yılport Samsunspor taraftarının yüzünü devamlı güldürmek istediklerini de aktaran Taşkın, "Taraftarımız bu hafta muhteşemdi. Onları da sahadan çıkarken sevinçle ayırdığımız için mutluyum. Aramızdaki gönül bağı yeni yeni ısınmaya başladı. Deplasmanda oynayacağımız Utaş Uşakspor maçına bizi desteklemeye gelecek olan mutlaka bir grup olacak. Ayrıca televizyon başında bizi izleyecek olan taraftarlarımız bizlerden dualarını eksik etmesinler. İnşallah biz onların yüzlerini hep güldüreceğiz" diyerek değerlendirmesini tamamladı. - Samsun