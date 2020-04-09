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Taşkın koruma kanalları temizleniyor

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Uydukent bölgesinde bulunan Taşkın Koruma Kanallarını temizliyor.

09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Taşkın koruma kanalları temizleniyor
Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Uydukent bölgesinde bulunan Taşkın Koruma Kanallarını temizliyor.

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, taşkın koruma kanallarında oluşan çöp birikintilerini temizliyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünden oluşan 15 kişilik ekip kanallarda hummalı bir çalışma yürüterek sağlığı tehdit eden kötü kokuyu gideriyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Su ve Kanalizasyon Müdürü İhsan Kahveci, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların düzenli olarak yapıldığına dikkat çekti. Kahveci, "Erkmen bölgesinden gelen ve DSİ tarafından yapılan Taşkın Koruma Kanallarındaki pet şişe, naylon poşetler, karton parçaları ve yağmur suyu ile gelen çöplerin temizleme işlerini yapıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in verdiği talimatlarla düzenli bir şekilde bu çalışmaları yürütmekteyiz. Böylelikle hem toplum sağlığını ve çevre sağlığını sağlamış oluyoruz. Temizleme çalışmalarımızı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlığı 15 kişilik ekip yapmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel
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