06.07.2019 00:06
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Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu tarlada mahsur kalan işçiler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu tarlada mahsur kalan işçiler itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kurudere taştı. Taşkın nedeniyle dere çevresindeki sarımsak tarlalarında çalışan işçiler mahsur kaldı.
Taşköprü Belediyesine bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.
Derenin Taşköprü ilçesi tarafına gelen ekipler, itfaiye aracının sepeti ile derenin diğer tarafında mahsur kalan 30 işçiyi kurtardı. Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
Kaynak: AA
Kastamonu, Taşköprü, İtfaiye, İşçi, Güncel

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