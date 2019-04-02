Taşkın Ömür Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA ARİFİYE belediye başkan adayı olan Taşkın Ömür isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ARİFİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Taşkın Ömür isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA ARİFİYE adayı Taşkın Ömür kimdir? DP SAKARYA ARİFİYE adayı Taşkın Ömür yüzde kaç oy aldı?

Taşkın Ömür Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA ARİFİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Taşkın Ömür ARİFİYE ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. ARİFİYE ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Taşkın Ömür adlı DP adayı toplamda 101 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.