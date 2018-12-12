Taşkın Zararları "Erken Uyarı Sistemi" ile Önlenecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:04



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:04

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçenin taşkınlardan korunması amacıyla, "Çevre İçin Risklerin Azaltılması ve Önlenmesi ve Yenilikçi Araç Gereçler İçin Vizyon/Önlemek" projesi kapsamında "Erken Uyarı Sistemi"nin kurulduğunu bildirdi.Interreg-IPA Bulgaristan -Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı destekli proje sayesinde hazırlanan sistem üzerinden 36-48 saat öncesinden sel tahminleri, risk ve taşkın yayılım haritalarını incelenebilecek ve ilçenin meteorolojik verilerine ulaşılacak.Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, kurulan sistem sayesinde taşkınların önceden bilinebileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.Ergene Havzası'nda, Ergene Nehri'nin debisinin ani yükseldiği durumlarda mevsim farkı gözetmeksizin ilçeden geçen Kırkavak Deresi'nin taşkın riski bulunduğunu hatırlatan İşbilen, şunları kaydetti:"Nüfusunun büyük bir kısmının tarım, tarımsal sanayi ve hayvancılık ile geçimini sağladığı Uzunköprü'de taşkınlardan korunmak ve önlem alabilmek amacıyla Uzunköprü Belediyesince, Kırkavak Deresi kaynaklı oluşabilecek taşkınlara yönelik gerçek zamanlı verilerin değişimi, modellenmesi ve kamuoyu ile süratle paylaşımına imkan tanıyan bir taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi kurulmuştur.Uzunköprü'nün taşkın risk ön değerlendirmesi yapılmış, riskli alanlar tespit edilmiş ve taşkın tehlike haritası hazırlanmıştır.Böylece ilçede 36-48 saat öncesinden sel uyarısı alınabilecek ve taşkın alanının tahliyesi gibi önlemler alınarak can ve mal kaybının önüne geçilebilecektir."