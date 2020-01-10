Haberler » Güncel » Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Haber

Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:46Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı
'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ilçesi Ekmel Mahallesi'nde 6 Ocak'ta su basan ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki öğretmen Yaşar Yavuz, 112 Acil Sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edilen Yavuz, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaşar Yavuz'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:27  Eğitim-Bir-Sen Bursa'dan 'ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' Mesajı - Haber
14:26  CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber
14:26  TİGAD Kırşehir Temsilciliği basın ödülleri - Haber
14:26  Bingöl Belediye Başkanı basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Haber
14:22  İŞ Konfederasyonu Başkanı Atalay: "Bağımsız ve tarafsız gazetecilere dünyada olduğu gibi bizim de... - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10.01.2020 14:33:47