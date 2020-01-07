Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlar sebebiyle bir otobüsü şoförü, sular altında kalan yolda yönünü kaybetmesi sonucu, suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya'nın Serik ilçesi Karadayı mahallesinde tarlalar ve bazı yollar sular altında kaldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

Göle dönüşen mahallede Boğazkent istikametine ilerleyen bir tur otobüsü, şoförün yönünü kaybetmesi sonucu tarlaya gömüldü. Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor.

Otobüsün otelden turistleri almaya gittiği öğrenildi.