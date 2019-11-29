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Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

TÜİK'in 2019 yılı Eylül ayı verilerine göre taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

29.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:23Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı
TÜİK'in 2019 yılı ayı verilerine göre taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

Katı yakıtların 2019 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 360 ton, linyitin 7 milyon 790 bin 411 ton ve taşkömürü kokunun 362 bin 40 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 3 milyon 822 bin 650 ton, linyitin 7 milyon 66 bin 677 ton ve taşkömürü kokunun 357 bin 796 ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %101,2 iken, linyitte %110,2 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %55,6'sı termik santrallere, %14,4'ü kok tesislerine ve %7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının %86,3'ü termik santrallere ve %8,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %96,5'i demir-çelik sanayine sevk edildi. - ZONGULDAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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