14.06.2019 14:40
Haberler»Güncel » Haber

Taşköprü Belediyesi atık pil kampanyası sona erdi

Taşköprü Belediyesi atık pil kampanyası sona erdi

Taşköprü Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen atık pil toplama kampanyasının bu yılki birincisi, Fatih İlkokulu oldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen atık pil toplama kampanyasının bu yılki birincisi, Fatih İlkokulu oldu.
Taşköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda ilk üç sırayı alan okullara ödülleri, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Meftun Alay tarafından verildi.

Yaklaşık 250 kilogram atık pil toplanan kampanyada Fatih İlkokulu birinci, Atatürk İlkokulu ikinci, Fahrettin Paşa Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.
Çatal, törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Daha yaşanılabilir bir çevre için bilincimizin artarak devam etmesini temenni ederim." dedi.
Kaynak: AA
Abdullah Çatal, Fatih, Taşköprü, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:10 Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde anlamlı çağrı
16:10 Toplu taşıma araçlarına klima denetimi
16:10 Hafta sonu sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
16:10 Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
16:10 Servis şoförlerinin plaka tahdidi sorunu çözüme kavuştu
16:10 "Kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız"
16:10 Yılsonu enflasyon tahmini geriledi
16:10 Kırşehir'de YKS tedbirleri
16:10 Kırşehir'de muharip gazilere Milli Mücadele madalyası
16:10 Gölcük'te kırkyama sergisi
16:10 Eskişehir'de ilk günün lideri Bostancı
16:10 Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tango gösterisi beğenildi
16:09 Bolu'da ev yangını
16:09 Osmaniye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor