Taşköprü Belediyesi atık pil kampanyası sona erdi

Taşköprü
Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen atık pil toplama kampanyasının bu yılki birincisi, Fatih
İlkokulu oldu.Taşköprü
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda ilk üç sırayı alan okullara ödülleri, Belediye Başkanı Abdullah Çatal
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Meftun Alay tarafından verildi.
Yaklaşık 250 kilogram atık pil toplanan kampanyada Fatih
İlkokulu birinci, Atatürk İlkokulu ikinci, Fahrettin Paşa Anadolu Lisesi
de üçüncü oldu.
Çatal, törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Daha yaşanılabilir bir çevre için bilincimizin artarak devam etmesini temenni ederim." dedi.