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Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına ara vermiyor

Taşköprü Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını ilk günden buyana aralıksız sürdürüyor.

03.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:00
Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına ara vermiyor
Taşköprü Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını ilk günden buyana aralıksız sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan kamu kurumları, sokaklar ve çöp konteynırları gibi birçok ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince ilçede bulunan kamu kurumları ve halk otobüsleri, parklar, cadde ve sokaklar ile ortak alanlar düzenli periyotlarla ara vermeksizin dezenfekte ediliyor.

Ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

"Birlikte aşacağız"

Çalışmaları yakından takip eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Küresel boyutta tehlike oluşturan korona virüs önlemleri kapsamında Belediyemizce ilk günden buyana toplu kullanım alanları, Belediye hizmet binaları, Belediye toplu taşıma araçları, Otogar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Özel İdare Binası, okullar, camiler, parklar, sokaklar gibi alanlar ekiplerimizce dezenfekte edildi. Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz. Toplu kullanım alanların da dezenfekte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyamızın da geçtiği bu zor günleri halkımızla hep birlikte birlik beraberlik içerisinde geride bırakacağız" dedi. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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