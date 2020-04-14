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Taşköprü Belediyesi Makine Parkı'nı güçlendiriyor

Taşköprü Belediyesi, makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

14.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:19
Taşköprü Belediyesi Makine Parkı'nı güçlendiriyor
Taşköprü Belediyesi, makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi, son olarak Devlet Malzeme Ofisi'nden aldığın iş makinesini Taşköprü halkının hizmetine sundu. Göreve geldiği günden bugüne kadar makine parkına önem ve ağırlık veren Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, göreve geldikten sonra araç parkındaki 7 aracı hurdaya ayırdıklarını ve çeşitli alanlardaki 7 aracı ise makine parkına kazandıklarını söyledi. Başkan Çatal, ayrıca son olarak kazıcı yükleyici iş makinesini sıfır kilometre olarak halkın hizmetine sunduklarını belirterek, "Yeni hizmet aracımızın halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hizmet aracı filomuzu bundan sonrada güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel
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