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Taşköprü Belediyesi'nden 126 köy muhtarlığına dezenfektan yardımı

Taşköprü Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında büyük bir sorumluluk örneği göstererek 126 köy muhtarına dezenfektan dağıttı.

03.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:58
Taşköprü Belediyesi'nden 126 köy muhtarlığına dezenfektan yardımı
Taşköprü Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında büyük bir sorumluluk örneği göstererek 126 köy muhtarına dezenfektan dağıttı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yapılan duyurunun ardından belediyeye gelen köy muhtarlarına dezenfektan dağıtımı yaparak kullanımı hakkında ilgili personel tarafından muhtarlar bilgilendirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çatal, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ve dünya genelinde pandemi ilan edilen korona virüs salgınına karşı tüm ilçe halkının sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu belirterek hizmetlerinin topyekun devam edeceğini ifade etti.

Köy muhtarları ise, Başkan Çatal'a böyle bir duyarlılık örneği sergilediğinden dolayı köy sakinleri adına teşekkür ettiler. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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