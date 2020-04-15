Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Taşköprü Belediyesi'nden 1500 aileye gıda kolisi yardımı

Taşköprü Belediyesi, önümüzdeki hafta idrak etmeye başlanılacak olan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi yardımına başladı.

15.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:15
Taşköprü Belediyesi'nden 1500 aileye gıda kolisi yardımı
Taşköprü Belediyesi, önümüzdeki hafta idrak etmeye başlanılacak olan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi yardımına başladı.

Hayırsever vatandaşların ve işadamlarının da destek sağladığı uygulamada ilk yardımı Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşlara kendisi dağıttı.

Amaçlarının birlik beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olacak olan Ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunarak, ailelerin yüzlerindeki tebessüme, evlerindeki huzura vesile olmak olduğuna dikkat çeken Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu yıl ayrıca ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine de olsa işlerinden ayrılmak zorunda kalan hemşerilerimize de bu manada destek olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

"İftar çadırı kurulmayacak, yemekler evlere dağıtılacak"

Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak açtıkları iftar çadırını da bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kurmayacaklarını belirten Başkan Çatal, bunun yerine her akşam iftar öncesi Aşevi'nde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılacak iftar yemeklerinin 300 kişinin evlerine getirilmek suretiyle dağıtılacağını kaydederek hayırsever Taşköprü halkının buraya da katkı sağlayacağına emin olduğunu söyledi.

Ramazan ayının birlik beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Çatal, bundan önce olduğu gibi Ramazan ayında da her zaman vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ve 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' anlayışını Millet olarak her zaman taşıdıklarını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İlk operasyon yapıldı! Kaçak 5 bin 575 korona hızlı tanı kiti bulundu Haberler
İlk operasyon yapıldı! Kaçak 5 bin 575 korona hızlı tanı kiti bulundu
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi Haberler
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi
Haberler ›› Güncel ››Taşköprü Belediyesi'nden 1500 aileye gıda kolisi yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: FLAŞ - Haber 15:02: 85 YAŞINDA VİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ - Haber 15:02: KAPTİD Başkanı Dinler, "Balonlarımız yine gökyüzünde olacak" - Haber 15:02: Edirne'den kısa kısa - Haber 15:01: Öğretmenler, evlerinden 'Memleketim' şarkısını söyledi - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler