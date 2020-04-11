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Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını unutmadı

Taşköprü Belediyesi, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağını ve kiralarında 2 ay süreyle faizsiz ertelendiğini açıkladı.

11.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:52
Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını unutmadı
Taşköprü Belediyesi, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağını ve kiralarında 2 ay süreyle faizsiz ertelendiğini açıkladı.

Ülkemizi ve tüm Dünyayı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarının yanında olmak amacıyla Taşköprü Belediyesi, ilçede 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağı ve yine belediye tarafından kiracılarının da bu olay karşısında minimum düzeyde etkilenmesi için 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında ki kiralarının 2 ay süreyle erteleneceği ve herhangi bir faiz uygulanmayacağını açıkladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Ülkemizin ve dünyamızın geçtiği bu zor dönemde gerek vatandaşımızın gerekse belediye olarak kiracılarımızın minimum olarak etkilenmesi için bir takım kararlar aldık. Bu kapsamda Belediye ekiplerimizce ilçemizde 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacak. Ayrıca yine bu süre zarfında belediye olarak kiracılarımızın kiralarını 2 ay süreyle erteledik. ve bu sürenin ardından gerek su faturalarına gerekse kiralara herhangi bir faiz uygulanmayacak. Ülke olarak, Millet olarak bugüne kadar nasıl birlik beraberlik içerisinde birçok zorluğun üstesinden geldiysek korona virüs tehdidinin üstesinden de el birliği ile geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Taşköprü, 1 Mayıs, Güncel
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