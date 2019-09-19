Taşköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Taşköprü
'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Taşköprü Şehitlik anıtında düzenlenen programa Kastamonu
Vali yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkan vekili Harun Yalçın, Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bayram Şenel, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, CHP İlçe Başkanı Özkan Keskin ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Programda Karasait Cami İmam Hatibi Süleyman Akkaya Kuran-ı Kerim okudu. Program Şehitlikte bulunan anıtlara karanfil bırakılmasının ardından Taşköprü Şehit Aileleri Derneğini ziyaretle son buldu. - KASTAMONU