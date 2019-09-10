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Taşköprü'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

Taşköprü Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 3 bin kişiye aşure ikram etti.

10.09.2019 09:08 Taşköprü'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi
Taşköprü Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Taşköprü Cumhuriyet Parkında düzenlenen aşure programına, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Müftüsü Kahraman Yaman, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsmail Berber, daire amirleri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek bu günün İslam aleminin birlik, beraberlik içerisinde olmasına da vesile olmasını diledi. Vatandaşlar ise aşure programına yoğun ilgi gösterdi. - KASTAMONU

Abdullah Çatal, Harun Yalçın, Taşköprü, Güncel

Kaynak: İHA

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