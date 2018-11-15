Taşköprü'de Doğalgaz Abone Sayısı Artıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 14:30



15 Kasım 2018 Perşembe 14:30

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğalgaz abone sayısı artıyor.İlçenin geçtiğimiz aralık ayından itibaren doğalgaza kavuşmasının ardından, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından doğalgaz aboneliğine yoğun talep oluyor.Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından abone sayısı yaklaşık 3 bin 700 oldu.Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü'nün hak ettiği doğalgaza kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek halkın yoğun ilgisinin de sevindirici olduğunu ifade etti.Arslan ayrıca ilçede hissedilir ölçüde hava kirliliğinde düşüş olmasının da ayrıca sevindirici olduğunu vurguladı.