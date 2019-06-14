14.06.2019 14:37
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Taşköprü'de "İkili Çelişkiler" tiyatro oyununa yoğun ilgi

Taşköprü

Taşköprü Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "İkili Çelişkiler" tiyatro oyunu, Taşköprülü vatandaşlarla buluştu.

Taşköprü Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "İkili Çelişkiler" tiyatro oyunu, Taşköprülü vatandaşlarla buluştu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, oyuna ilginin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Sanata her zaman büyük önem veriyoruz. İlçemizde bu tür sanatsal etkinliklerin çoğalması için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere bu güzel oyunu sergileyen Tiyatro Kabare'nin değerli oyuncularına teşekkür ederim." dedi.
Oyunu Taşköprü Cumhuriyet Savcısı Uğur Ilığ, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ile vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA
Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel

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