Haberler » 3. Sayfa » Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Haberler

Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

02.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:02 Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı
'nun ilçesine bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde devriye attıkları sırada yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukurun kazılmış olduğunu tespit etti. Tespit edilen çukur hakkında ekipler tarafından yapılan araştırmada, çukurun define bulmak maksadıyla kazıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan kontrolde 1 adet jeneratör, 1 adet hitli, 1 adet kürek, 1 adet inşaat demiri, 10 metre elektrik kablosu ve plakası bulunmayan bir adet otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet etmek suçundan soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:10   Doğu Akdeniz - EastMed doğalgaz boru hattı anlaşması Atina'da imzalanıyor - Haberler
19:10   Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın' - Haberler
19:10   "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Haberler
19:06   Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Haberler
19:05   Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haberler
18:30   TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Haberler
18:16   AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu - Haberler
18:09   Türk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenler - Haberler
17:48   AK Partili Bülent Turan, Libya tezkeresinin sonucunu Meclis Başkanı'ndan önce ilan etti - Haberler
17:33   Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı - Haberler
2.01.2020 19:19:11