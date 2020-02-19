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Taşköprü'de öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti

Taşköprü'de eğitim gören ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte, Taşköprü Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret etti.

19.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:02Taşköprü'de öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti
'de eğitim gören ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte, Taşköprü Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Taşköprü Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek, barınakta yaşayan minik dostları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları minik dostlarına ikram etti. Ziyarette mutluluğu gözlerinden okunan Taşköprü Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve öğretmenleri, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a barınakta bulunan hayvanlara sağlanan temiz ortam için teşekkür etti. - KASTAMONU

Taşköprü, Harezmi, Güncel

Kaynak: İHA

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