Taşköprü'de Silahla Yaralanma: 1 Yaralı

Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde 17 yaşındaki bir gence nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçma kurşunları isabet etti. Vücudunun muhtelif yerlerine kurşun isabet eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesinde bulunan Emerce Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşında E.Ş.'ye nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçma kurşunları isabet etti. Vücudunun muhtelif yerlerine 12 adet saçma kurşunu isabet eden E.Ş. isimli genç, silah seslerini duyan vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU
Kastamonu,Taşköprü
16 Aralık 2018 Pazar 00:41