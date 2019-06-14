14.06.2019 15:37
Haberler»Güncel » Haber

Taşköprü'de"Yaz Sinema Günleri"

Taşköprü

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede Yaz Sinema Günleri etkinliğinin başlayacağını duyurdu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede Yaz Sinema Günleri etkinliğinin başlayacağını duyurdu.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile ilçede çocuklar ve yetişkinlere yönelik ücretsiz "Yaz Sinema Günleri" düzenlenecek.
Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediye olarak ilçedeki 42 yıllık hasreti sona erdirip yeni nesli de sinemayla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaz ayları boyunca saat 11.00 ve 14.00'te çocuklar için, aynı gün saat 20.00'de ise yetişkinler için ücretsiz sinema gösterimimiz başlayacak. Sinema etkinliklerimize çocuklarımızı ve halkımızı bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:52 TEPSAM'dan jandarmaya kutlama mesajı
15:52 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı
15:52 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde hedef 5 milyar dolar gelir
15:52 Assange'ın iade davası gelecek yıl görülecek
15:52 Genç sağlıkçıların mezuniyet sevinci
15:52 DHA YURT BÜLTENİ - 15
15:52 Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası
15:52 TÜSİAD/Kaslowski: Türkiye- AB Gümrük Birliği güncellenmeli
15:51 DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam: "Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Haklarımız İçin Mücadele...
15:51 Kabadüz'de halk günü
15:51 Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
15:51 Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
15:51 Edirne Ticaret Borsasında sezonun ilk ürünleri için hediye mazot
15:50 İlkadım'da ekipler yağmur sonrası seferber oldu