Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah Çatal
, ilçede Yaz Sinema Günleri etkinliğinin başlayacağını duyurdu.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile ilçede çocuklar ve yetişkinlere yönelik ücretsiz "Yaz Sinema Günleri" düzenlenecek.
Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediye olarak ilçedeki 42 yıllık hasreti sona erdirip yeni nesli de sinemayla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaz ayları boyunca saat 11.00 ve 14.00'te çocuklar için, aynı gün saat 20.00'de ise yetişkinler için ücretsiz sinema gösterimimiz başlayacak. Sinema etkinliklerimize çocuklarımızı ve halkımızı bekliyoruz." dedi.