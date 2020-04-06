Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı

Kastamonu'da coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı.

06.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:42
Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı
Kastamonu 'da coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı.
Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.
Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsak ekim sezonunun tamamlandığını belirtti.
Sarımsak ekim alanında bu yıl bir azalma yaşandığını anlatan Butur, "Bu sene biraz daha dikimin az olduğunu görüyoruz. Dikim alanının 25 bin dekardan 22 bin dekara düştüğünü düşünüyoruz. Bunun sebebi maliyetler çok yüksek. Sarımsağın toprakla buluşma maliyeti yüksek. Dikim zamanında sarımsağın kilogramı 40 lira civarındaydı." dedi.
Sarımsağın çok emek isteyen, zahmetli bir ürün olduğuna dikkati çeken Butur, "İnşallah hayırlı, bol ve bereketli bir yıl olur. Günümüzde ülkemiz ve dünya koronavirüsle savaş halinde. Bu noktada da sarımsağın çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Ekonomi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:18: Serbest piyasada altın - Ekonomi 17:15: İHKİB/Gültepe: Covid-19 destekleri bir yıla çıkarılmalı - Ekonomi 17:14: Aydın'da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu - Ekonomi 17:03: Ofix'in Genel Müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı - Ekonomi 17:02: Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi