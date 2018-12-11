Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali Tamamlandı

Taşköprü
Belediyesi tarafından yapılan şehirlerarası otobüs terminalinin açılışı cuma günü gerçekleştirilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, yeni terminalin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Açılışa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun katılmasını beklediklerini dile getiren Arslan, "Kastamonu
ve Taşköprü'ye ayrı bir önem veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
'nun 14 Aralık
'ta ilçemizi şereflendirecek olmasından ve ilçeye modern bir şehirlerarası otobüs terminali kazandırmaktan memnuniyet duymaktayız." dedi.
Arslan, Kastamonu ve Taşköprü halkını açılışa davet etti.
Kastamonu,Taşköprü
11 Aralık 2018 Salı 15:58