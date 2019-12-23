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Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Taşköprülü sarımsak üreticileri Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

23.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:22 Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın
Taşköprülü sarımsak üreticileri Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sarımsak üretimi ve satışını yapan çiftçiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "", "yaşam" ve "" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.
Üreticilerden Metin Özbay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.
Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Hüseyin Yüksel ise yaşam kategorisinde tercihini Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyleyen Yüksel, kendince daha güzel olanlara oy vermeye çalıştığını ifade etti.

Behçet Alkan, Semih Yüksel, Halil Fidan, Güncel

Kaynak: AA

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