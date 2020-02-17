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Taşla camlarını kırdığı 3 marketi soydu

ANTALYA'da, camlarını kırıp girdiği bir zincir marketin 3 şubesinden hırsızlık yapan Y.Y. (30), polisin takibi sonucu yakalandı.

17.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:58Taşla camlarını kırdığı 3 marketi soydu

ANTALYA'da, camlarını kırıp girdiği bir zincir marketin 3 şubesinden hırsızlık yapan Y.Y. (30), polisin takibi sonucu yakalandı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde ilçesinde meydana geldi. Bir zincir marketten gıda ve giyim ürünleri çalınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Y.Y. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Y.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Y.Y.'nin aynı zincir marketin 2 şubesinde daha hırsızlık yaptığını belirledi. Y.Y'nin hırsızlık için taşla camı kırıp, markete girmesi ve iş yeri içinde gezmesi güvenlik kameralarına yandı.

İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Y.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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