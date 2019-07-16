16.07.2019 16:56
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Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

Diyarbakır'da bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan talihsiz adam, yılanın kolunu ve elini ısırmasıyla hastanelik oldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, pazar günü Ergani ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde sebze toplayan Kenan Giray, 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce eline taş alıp, hayvana fırlattı.

GÖZDEN KAYBOLAN YILAN YENİDEN ORTAYA ÇIKINCA SALDIRDI

Gözden kaybolan yılan, bir süre sonra ortaya çıktı. Giray'a saldıran yılan, kolunu ve elini ısırdı. Olayı gören yakınları Giray'ı, Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Giray, sağlık durumunun kötüleşmesiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var
Kaynak: DHA
Ergani, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (20)
TAN GÜRKAN: iyi olmuş kaza zedeye bölgeleri tanıması lazım
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ZAZA: diyorlar ki türkiyede zehirli yılan yok belki var be be belki var
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YILANCI HACI MACİT: Hatay dörtyolda yılancı hacı macit var acil irtibata geçin kesin fayda görür inşallah
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DENİZLİ20: Valla askerliğimi orda yaptım sarıkız ve akrep doluydu. haci macitin oraya gittim tuz yedirdi. 3 senedir sivrisinek bile ısırmadı
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ADINIZI YAZIN: bu bir ders olsun insan ogluna dokunmayana dokunulmaz korkudan sasirmis kardesimiz
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HAYVANSEVER: hayvanlara dokunmayın bırak gitsin yoluna neden öldürme gereği duyarsınız ki ?hak yerini bulmuş gerekeni yapmış şimdiden Allah rahmet eylesin.
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BJK1903: tamam sen görünce öldümezsin o hayvan seni veya senin ailenden birine zara verince anlarsın neden öldürdüğünü. sayın hayvansever hatta sen al koynunda besle yılanı
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8 0
LKJHUJIKLŞHGUKŞJHIUJK: allah senin başınada getirsin
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3 1
OGUZHAN: Allahim sen acil sifa ver
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ERHAN: Yaşamaz bu adam
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