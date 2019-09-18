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Taşlanan köpeğe tedavi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir kişi tarafından taşlanan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

18.09.2019 12:51Taşlanan köpeğe tedavi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir kişi tarafından taşlanan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde Ömer Kılıç (71) tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile yerde yatan köpeğe taş attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köpeği bularak Kandıra ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Sağlık kontrollerine başlanan köpeğin sırtında yara olduğu tespit edildi. Deri altındaki yaranın tedavisi için ilaç tedavisi yapıldı. Köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ömer Kılıç, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir yetkili, "Kocaeli Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezimize, Körfez ilçesinden sırtına taş atılmış köpek getirildi. Bu hayvanımızın öncelikle röntgenini çektik ve radyografik muayenesini yaptık. Sırtında bir yara tespit ettik. Ekiplerimiz genel muayenesini ve gerekli tedavisini yapıyor. Hayvanımız şu an gayet iyi ve sağlıklı bir durumda, sadece bir yara tespit edildi. Gerekli müdahalesi yapıldı" dedi.
2 yaşındaki köpeğin aşıları yapılırken, iyileştikten sonra güvenli bir aileye sahiplendirmesi yapılacak.



Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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