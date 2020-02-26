Haberler » 3. Sayfa » Taşlanan trenin makinisti yaralandı - Haberler

Taşlanan trenin makinisti yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.

26.02.2020 23:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:29Taşlanan trenin makinisti yaralandı
'in ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.

Olay, Mahallesi Yeni Hal hemzemin geçidi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den aldığı yükle 'ya seyir eden 24 binlik yük treni hal hemzemin geçidi yakınlarına geldiğinde taş yağmuruna tutuldu. Atılan taşlarla makinist Kadir Ö. başından yaralandı. Yaralı olarak treni Tarsus istasyonuna kadar getiren makinist Kadir Ö. burada 112 ekiplerince alınarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trene taş atanlarla ilgili arama ve soruşturma çalışması başlattı. - MERSİN

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
27.02.2020 00:34:57