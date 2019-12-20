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Taşlar sanata dönüştü

Mudanya Halk Eğitim Merkezi (HEM) Çağrışan hizmet binasında eğitim alan 'doğal taşlardan tablo yapım sanatı' kursiyerleri, Tayyare Kültür Merkezi'nde sergi açtı.

20.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:24 Taşlar sanata dönüştü
Halk Eğitim Merkezi (HEM) Çağrışan hizmet binasında eğitim alan 'doğal taşlardan tablo yapım sanatı' kursiyerleri, Tayyare Kültür Merkezi'nde sergi açtı.

Tayyare Kültür Merkezi, farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Doğal taşların toplanarak tablolaştığı Mudanya HEM Çağrışan kursiyerlerinin "Taştan Esintiler" adını verdiği sergi, 6 gün boyunca Bursalı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Sanatseverlerin beğenisine sunulan tablolarda bir taşın sanat eserine nasıl dönüştüğü gözler önüne serilirken, yaklaşık 8 ay sürede yapılabilen eserlerde kullanılan taşların Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanarak Anadolu'nun bir mozaiği gibi kullanılması dikkati çekti. Oluşturulan eserlerin malzeme ve renklerinin tamamen doğal olduğunu, hiçbir boya kullanılmadan yapıldığını belirten kursiyerler, tabii taşlardan tablo yapmak için ilk önce dere veya deniz kenarındaki taşların toplanarak itina ile ayıklanıp temizlendiğini ve rengine, şekline biçimine göre sınıflandırıldığını anlattı. Mudanya HEM Müdürü Remzi Ataman, doğal taşları hünerli ellerinde şaheserlere dönüştüren kursiyerleri tebrik etti. - BURSA

Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

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