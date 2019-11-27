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Taşları işleyen muhtar mahalleye çeşme yaptı

Batman'ın Kozluk ilçesi Kale Mahallesi muhtarı Hamit Baltaş,kendi uğraşı sonucu mahalleye çeşme yaptı.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:06Taşları işleyen muhtar mahalleye çeşme yaptı
'ın ilçesi Mahallesi muhtarı Hamit Baltaş,kendi uğraşı sonucu mahalleye çeşme yaptı.

Kale Mahalle muhtarı Baltaş, yaklaşık 3 aylık çalışması sonucu mahallesine taş işlemeli çeşme kazandırdı. Yaklaşık 3 ay uğraştığı çeşmeyi, kesme ve moloz taşlarla ördüğünü dile getiren Baltaş, "Çeşmeyi birer yıl arayla kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Turgay Baltaş ve eşi Birben Baltaş'ın hatıratı olarak yaptık. Tarihi bir çeşme olsun diye beton kullanmayarak, çeşmeyi Horosan harcı ile inşa ettim" dedi.

Mahalle sakinleri, çeşmenin taziye evine yakıştığını dile getirerek emeklerinden dolayı muhtar Baltaş'a teşekkür etti. - BATMAN

Kozluk, Batman, Çeşme, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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