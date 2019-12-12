Haberler » Güncel » Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Haber

Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

12.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:48Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

'ın ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ergani'nin Alitaş Mahallesi'nde 2012 yılında tartıştığı Ersin Kaya'yı başına taşla vurularak öldürdükten sonra kaçan B.G.'nin evine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. JASAT, eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan B.G.'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl boyunca kılık değiştirerek kaçan B.G., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Ersin Kaya, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16 Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar - Haber
12:16 Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar - Haber
12:16 Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
12:16 Türkiye, Libya ile mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu - Haber
12:11 Halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:18:20