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Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı

Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldıAĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde muharrem ayı ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

09.09.2019 21:58
Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde muharrem ayı ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinde ilçede ilahiler eşliğinde yapılan yürüyüş, Taşlıçay Ehl-i Beyt Camii'nde son buldu. Programa katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve ilçe halkı, dualar ve ilahiler okuyarak matem gününü idrak ettiler. Programa katılan ilçe halkına yemek ve aşure ikram edildi.
Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı

Taşlıçay, Ağrı, Genel

Kaynak: İHA

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