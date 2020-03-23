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Taşlıçay'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Kaymakam Murtaza Ersöz başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

23.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:01
Taşlıçay'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
Ağrı 'nın Taşlıçay ilçesinde Kaymakam Murtaza Ersöz başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kaymakamlıkta 22 Mart Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya Ersöz ve Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile ilgililer katıldı. Toplantıda, korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanarak evlerine bırakılacağı bildirildi. Toplantının ardından kurulan ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine bıraktı. Ersöz, "Baştacımız olan yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi. Sosyal medya hesabından "Lütfen Evde Kal" etiketi ile paylaşım yapan Ersöz, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Taşlıçay, Ağrı, Güncel

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