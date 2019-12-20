Haberler » Güncel » Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı - Haber

Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı

Ağrının Taşlıçay ilçesinde düzenlenen yerli malı haftasında öğrenciler eğlenerek kutlama yaptı.

20.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:27 Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı
Ağrının ilçesinde düzenlenen yerli malı haftasında öğrenciler eğlenerek kutlama yaptı.

Taşlıçay merkez okullarından, Balıkgöl ilk okulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş yaparak evde hazırladıkları yiyecekleri, okula getirerek yerli malı haftasını kutladılar.

Programa, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet kaya ve Öğrenci velileri katıldı.

Balıkgöl İlkokul Müdürü Erdoğan Aydemir tarafından öğrencilere Yerli Malı Haftası'nın önemi anlatıldı. - AĞRI

Yerli Malı, Taşlıçay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Sendika üyeleriyle belediye görevlileri arasında arbede - Haber
17:42   flaş - Haber
17:42   Tekirdağ'da emekli öğretmen cinayet iddiasıyla tutuklandı - Haber
17:42   Mişel Avn: Yunan gemisinin karasularımıza girmesi egemenliğimizin ihlalidir" - Haber
17:38   Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:43:35