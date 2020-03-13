Taşova Atatürk Ortaokulu atletizme damga vurdu
Taşova Atatürk Ortaokulu bu yıl da 1.'liği kimseye bırakmadı.
13.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:28
Taşova Atatürk Ortaokulu bu yıl da 1.'liği kimseye bırakmadı.
Amasya da yapılan okul sporları puanlı atletizm dalında son 6 yılda olduğu gibi bu yıl da Taşova Atatürk Ortaokulu damga vurdu. Bu yıl elde edilen birincilikle 7 yıl üst üste birinci olan Taşova Atatürk Ortaokulu yapılan müsabakalar sonucunda yıldız erkekler il birincisi, yıldız kızlar il birincisi, küçük erkekler il ikincisi oldular.
Son altı yılda olduğu gibi bu yıl da liderliği elinde tuttuklarını belirten Taşova Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Okan Aydın, "Öncelikle bu başarıda emeği geçen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Atletizm serüvenimiz 7 yıllık bir başarıyla devam ediyor. 7 yıldır çeşitli kategorilerde birinci oluyoruz bölgede ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ben buradan bu başarının gelmesinde en büyük emek ve pay sahibi olan öğrencilerimi tek tek kutluyorum ve tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah onları daha iyi yerlerde daha iyi basamaklarda görmek istiyorum. Hedefleri milli takım olsun" dedi. - AMASYA
Amasya da yapılan okul sporları puanlı atletizm dalında son 6 yılda olduğu gibi bu yıl da Taşova Atatürk Ortaokulu damga vurdu. Bu yıl elde edilen birincilikle 7 yıl üst üste birinci olan Taşova Atatürk Ortaokulu yapılan müsabakalar sonucunda yıldız erkekler il birincisi, yıldız kızlar il birincisi, küçük erkekler il ikincisi oldular.
Son altı yılda olduğu gibi bu yıl da liderliği elinde tuttuklarını belirten Taşova Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Okan Aydın, "Öncelikle bu başarıda emeği geçen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Atletizm serüvenimiz 7 yıllık bir başarıyla devam ediyor. 7 yıldır çeşitli kategorilerde birinci oluyoruz bölgede ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ben buradan bu başarının gelmesinde en büyük emek ve pay sahibi olan öğrencilerimi tek tek kutluyorum ve tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah onları daha iyi yerlerde daha iyi basamaklarda görmek istiyorum. Hedefleri milli takım olsun" dedi. - AMASYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Spor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Spor
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu
Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Spor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Spor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Spor
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı