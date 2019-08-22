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Taşova'da 2. Bal Fuarı

Taşova Arıcılar ve Bal Üreticileri Derneği (TABÜD) tarafından 2. Bal Fuarı düzenlendi.

22.08.2019 15:12 Taşova'da 2. Bal Fuarı
Taşova Arıcılar ve Bal Üreticileri Derneği (TABÜD) tarafından 2. Bal Fuarı düzenlendi.

Taşova Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan TABÜD Başkanı Yusuf Yücel, amaçlarının, bal üreticilerinin daha nitelikli bal üretmelerini sağlamak hem de ürettikleri balları ve yöresel ürünleri daha iyi pazarlayabilmek olduğunu söyledi.

Arıcılık ve ilçenin tanıtımı konusunda büyük çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yücel, "Taşova'da arıcılık faaliyeti yapan ailelerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimini sağlamayı, yerli arı diye tabir edilen arı ırkının korunması ve yaşatılmasını amaç ediniyoruz." dedi.
Programa, Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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