Taşova'da 7 Şair 7 Şiir Okuma Yarışması

06 Aralık 2018 Perşembe 16:02



06 Aralık 2018 Perşembe 16:02

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı Amasya Temsilciliği tarafından 7 Şair 7 Şiir Okuma Yarışması düzenlendi.Taşova ilçesinde bulunan, 12 ortaokulun katıldığı yarışma, Atatürk Ortaokulu'nda yapıldı.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Başgül, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencilere ve onları hazırlayan öğretmenlerine teşekkür etti.Yapılan yarışma sonucunda birinci Çaydibi Şehit Lütfi Aras Ortaokulundan Gülsüm Gül Meşe, ikinci Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulundan Ferhan Rüveyda Durmuş üçüncü ise Atatürk Ortaokulundan Gökdeniz Temur oldu.Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.