Taşova'da Bağcılığı Geliştirme Projesi

Amasya
'nın Taşova
ilçesinde bağcılığı geliştirme projesi kapsamında yüksek sistem bağ yetiştiriciliği tesisi için malzeme dağıtım töreni düzenlendi.
Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yukarı Baraklı köyünde düzenlenen törende konuşan Amasya Valisi Osman Varol, "Ülkemiz genelinde yapılan üretimin yüzde beşini karşılıyoruz. Üzüm her yönü ile bereketli bir ürün, hem sofralık olması hem de meşhur yaprağı ve diğer yan ürünleri ile gelir elde etmemizi sağlıyor." dedi.
Amaçlarının gelirleri artırarak köylerdeki refahı en yüksek seviyeye çıkartmak olduğunu belirten Varol, "Kamu hem yerelde hem de merkezde zirai faaliyetleri artırmak vatandaşlarımızın köylerde refahını maksimum seviyeye ulaştırmak ve onların topraklarına sahip çıkıp köylerinde refah içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi için tüm gayretleri gösteriyorlar." diye konuştu
Vali Varol ve protokol üyeleri tarafından çiftçilere belgeleri dağıtıldı.
Programa Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Amasya,Taşova
04 Aralık 2018 Salı 20:06