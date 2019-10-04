Haberler » Güncel » Haber

Taşova'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

Taşova ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

04.10.2019 17:00Taşova'da
Taşova ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Amasya Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, İslam medeniyetinde caminin önemine değindi.

İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu dile getiren Keşvelioğlu, "Peygamber Efendimiz cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır." dedi.
Konuşmaların ardından, Merzifon Müftüsü Mustafa Altun, "Camiler ve Hayat" konulu konferans verdi.

Amasya, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:12 Şile Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
22:10 Bakan Turhan: "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
22:10 İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı
22:10 Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılandığı dava
22:09 Kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
22:08 Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
22:06 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi