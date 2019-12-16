Haberler » Güncel » Taşova'da dumansız hava sahası denetimi - Haber

Taşova'da dumansız hava sahası denetimi

Amasya ilçesinde, dumansız hava sahası denetimi yapıldı.

16.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:56Taşova'da dumansız hava sahası denetimi
ilçesinde, dumansız hava sahası denetimi yapıldı.
İlçe Sağlık Müdür Vekili Ferhan Uğur'un da katılımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde yer alan işletmelerde dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi.
Uğur, yaptığı açıklamada, denetimin amacının, insanlarda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Kanunu'nun çok önceden yürürlüğe girdiğine işaret eden Uğur, şunları söyledi:
"En son 2009 yılı temmuz ayında yeni değişiklikler yapıldı. Sigara kullanımı lokantalar, kahvehaneler dahil birçok mekanda yasaklandı. Bu yasak tabii ki insan sağlığı için toplum sağlığı için önemlidir. Ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi bu konuyla mücadele ediyor. Bu nedenle toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak için sigara denetim ekibi ile birlikte ilçe merkezinde denetime çıktık."

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36 Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava - Haber
17:36 Samsun'daki "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haber
17:36 Erciyes Kayak Merkezine "acil sağlık istasyonu" - Haber
17:35 Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor - Haber
17:35 Çanakkale ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:38:08