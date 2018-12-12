Taşova'da Eğitim Toplantısı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakam Okan Yenidünya başkanlığında eğitim toplantısı düzenledi.Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Yenidünya, eğitime çok büyük önem verdiklerini, okulları ziyaret ederek öğretmenlerle yüz yüze görüşüp istek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şube Müdürü Uğur Başgül, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Şahin, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.