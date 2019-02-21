Taşova'da "Eksik Yanımız Kalmasın" Projesi

Taşova
Kaymakamlığı tarafından yürütülen, "Eksik Yanımız Kalmasın" Projesi kapasımında Belevi
İlkokuluna zeka oyunları sınıfı açıldı.
Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni oluşturulan sınıfta, çocuklara eğlendirerek öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yenidünya, "Zeka oyunları, çocukların zihinlerini açarak yeni şeyler öğrenmelerini sağlıyor. Öğrencilerin, yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır." diye konuştu.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yenidünya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve Jandarma
Komutanı Teğmen Ömer Altun
eşlik etti.
Belevi, Taşova, Güncel
Kaynak: AA